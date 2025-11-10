ПриватБанк виграв у Коломойського та Боголюбова 3 млрд доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду .

Тим часом як повідомили у ПриватБанку, рішення стало продовженням процесу, за яким у липні цього року суд визнав Коломойського та Боголюбова винними у масштабному шахрайстві проти банку.

Сума компенсації

Основний розмір збитків, які мають бути сплачені банку, становить 1,76 млрд доларів США.

Окрім того, суд зобов’язав колишніх власників сплатити 1,19 млрд доларів США відсотків та 76,4 млн фунтів стерлінгів (приблизно 99,6 млн доларів США) авансового платежу для покриття судових витрат ПриватБанку.

Строки виконання рішення

Всі зазначені суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року. Якщо цього не станеться, на заборгованість продовжать нараховуватись відсотки.

Спроби Коломойського та Боголюбова оскаржити рішення та зупинити його виконання були відхилені судом.

Подальші дії ПриватБанку

У банку заявили, що у разі несплати коштів добровільно, буде розпочато процес примусового стягнення за рахунок активів колишніх власників.

"ПриватБанк добиватиметься виконання рішення суду, щоб отримати компенсацію для банку та, відповідно, для його акціонера - уряду України", - йдеться у повідомленні.

Активи Коломойського та Боголюбова залишаються під дією всесвітнього арешту, запровадженого судом ще у грудні 2017 року.

Суд також постановив, що Коломойський і Боголюбов мають компенсувати витрати ПриватБанку на основі "повного відшкодування", що передбачає підвищений розмір компенсації у випадку недобросовісної поведінки сторони, яка програла справу.

Судова справа

Націоналізований у грудні 2016 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх власників. У грудні 2017 року суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також майна шести компаній, пов'язаних із ними.

Рішення суду ґрунтувалося на доказах, згідно з якими Коломойський і Боголюбов вивели з банку близько 2 млрд доларів. Гроші, за даними позивача, переводилися на рахунки компаній, які належали або контролювалися колишніми власниками. Сума вимог ПриватБанку становила 2,5 млрд доларів з урахуванням нарахованих відсотків.