Сили спецоперацій вдарили по нафтобазі "Гвардійська" в Криму (відео)

Українські захисники в ніч на 10 листопада атакували нафтобазу "Гвардійська" на території тимчасово окупованого Криму. Безпілотники влучили точно в ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спецоперацій ЗСУ у Facebook.

"У ніч на 10 листопада підрозділами Сил спеціальних операцій було нанесено успішне ураження нафтобази ФДКУ "Гвардійський" у н.п. Кар'єрне, Сакський район, ТОТ Крим, Україна", - зазначили в Силах спецоперацій.



Безпілотники українських захисників вдарили по насосній станції на території нафтобази.

Військові пояснили, що нафтобаза федеральної державної казенної установи "Гвардійський" відіграє ключову роль у постачанні палива окупаційним силам у Криму. Вона підтримує роботу російських військових об'єктів і забезпечує транспортні потреби армії РФ.

У Силах спецоперацій запевнили, що продовжать подібні дії, щоб росіяни втратили здатність продовжувати наступ.