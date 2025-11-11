Коррупционная схема в "Энергоатоме" и удар ССО по нефтебазе в Крыму: новости за 10 ноября

НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой через коррупционные схемы контролировали деятельность АО "НАЭК "Энергоатом".

По информации следствия, организация систематически получала от контрагентов "Энергоатома" от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Силы спецопераций ударили по нефтебазе "Гвардейская" в Крыму

Украинские защитники в ночь на 10 ноября атаковали нефтебазу "Гвардейская" на территории временно оккупированного Крыма. Беспилотники попали точно в цель.

Военные пояснили, что нефтебаза федерального государственного казенного учреждения "Гвардейский" играет ключевую роль в снабжении топливом оккупационных сил в Крыму.

Снова под вражеским ударом. "Укрэнерго" заявило о новых повреждениях объектов

В понедельник, 10 ноября, в энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация из-за последствий российских обстрелов.

В компании отметили, что в результате очередных атак РФ поврежден ряд энергетических объектов в нескольких регионах.

После ударов РФ отопление есть в 67% жилых домов в Украине, - Кулеба

В Украине по состоянию на 10 ноября с централизованным отоплением уже 67% жилых домов и 84% объектов социальной сферы, рассказал вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Он отметил, что причиной такой ситуации стали российские массированные удары по энергетическим объектам.

ПриватБанк выиграл у Коломойского и Боголюбова 3 млрд долларов

Высокий суд Англии обязал бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить банку более 3 млрд долларов.

Основной размер убытков, которые должны быть уплачены банку, составляет 1,76 млрд долларов США.