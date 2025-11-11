ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Корупційна схема в "Енергоатомі" та удар ССО по нафтобазі в Криму: новини за 10 листопада

Україна, Вівторок 11 листопада 2025 06:30
UA EN RU
Корупційна схема в "Енергоатомі" та удар ССО по нафтобазі в Криму: новини за 10 листопада Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

НАБУ розкрило корупційну схему в "Енергоатомі", до якої можуть бути причетні топ-чиновники. Тим часом українські дрони вдарили по нафтобазі в тимчасово окупованому Криму.

Більш детально про те, що сталося в понеділок, 10 листопада, - в матеріалі РБК-Україна.

НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко та Міндич

НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої через корупційні схеми контролювали діяльність АТ "НАЕК "Енергоатом".

За інформацією слідства, організація систематично отримувала від контрагентів "Енергоатому" від 10 до 15% від вартості контрактів.

Сили спецоперацій вдарили по нафтобазі "Гвардійська" в Криму

Українські захисники в ніч на 10 листопада атакували нафтобазу "Гвардійська" на території тимчасово окупованого Криму. Безпілотники влучили точно в ціль.

Військові пояснили, що нафтобаза федеральної державної казенної установи "Гвардійський" відіграє ключову роль у постачанні пального окупаційним силам у Криму.

Знову під ворожим ударом. "Укренерго" заявило про нові пошкодження об'єктів

У понеділок, 10 листопада, в енергосистемі України зберігається складна ситуація через наслідки російських обстрілів.

У компанії зазначили, що внаслідок чергових атак РФ пошкоджено низку енергетичних об'єктів у кількох регіонах.

Після ударів РФ опалення є у 67% житлових будинків в Україні, - Кулеба

В Україні станом на 10 листопада з централізованим опаленням уже 67% житлових будинків і 84% об'єктів соціальної сфери, розповів віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Він зазначив, що причиною такої ситуації стали російські масовані удари по енергетичних об'єктах.

ПриватБанк виграв у Коломойського і Боголюбова 3 млрд доларів

Високий суд Англії зобов'язав колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова виплатити банку понад 3 млрд доларів.

Основний розмір збитків, які мають бути сплачені банку, становить 1,76 млрд доларів США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Герман Галущенко Энергоатом Війна в Україні Атака дронів
Новини
Як відключатимуть світло 11 листопада: графіки по регіонах
Як відключатимуть світло 11 листопада: графіки по регіонах
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа