Коррупционная схема в "Энергоатоме" и удар ССО по нефтебазе в Крыму: новости за 10 ноября
НАБУ раскрыло коррупционную схему в "Энергоатоме", к которой могут быть причастны топ-чиновники. Тем временем украинские дроны ударили по нефтебазе во временно оккупированном Крыму.
Более детально о том, что произошло в понедельник, 10 ноября, - в материале РБК-Украина.
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой через коррупционные схемы контролировали деятельность АО "НАЭК "Энергоатом".
По информации следствия, организация систематически получала от контрагентов "Энергоатома" от 10 до 15% от стоимости контрактов.
Силы спецопераций ударили по нефтебазе "Гвардейская" в Крыму
Украинские защитники в ночь на 10 ноября атаковали нефтебазу "Гвардейская" на территории временно оккупированного Крыма. Беспилотники попали точно в цель.
Военные пояснили, что нефтебаза федерального государственного казенного учреждения "Гвардейский" играет ключевую роль в снабжении топливом оккупационных сил в Крыму.
Снова под вражеским ударом. "Укрэнерго" заявило о новых повреждениях объектов
В понедельник, 10 ноября, в энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация из-за последствий российских обстрелов.
В компании отметили, что в результате очередных атак РФ поврежден ряд энергетических объектов в нескольких регионах.
После ударов РФ отопление есть в 67% жилых домов в Украине, - Кулеба
В Украине по состоянию на 10 ноября с централизованным отоплением уже 67% жилых домов и 84% объектов социальной сферы, рассказал вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Он отметил, что причиной такой ситуации стали российские массированные удары по энергетическим объектам.
ПриватБанк выиграл у Коломойского и Боголюбова 3 млрд долларов
Высокий суд Англии обязал бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить банку более 3 млрд долларов.
Основной размер убытков, которые должны быть уплачены банку, составляет 1,76 млрд долларов США.