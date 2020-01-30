Коронавирус зафиксировали в еще одной стране

Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрирован в Индии. Об этом сообщает "Синьхуа".

По данным издания, вирус был обнаружен у индийского студента из южного штата Керала, который обучался в университете города Ухань.

Также РБК-Украина сообщало, что Министерство здравоохранения ОАЭ подтвердило первые случаи заражения коронавирусом из Китая.

Ранее сообщалось, что МАУ направит в Китай самолеты для эвакуации украинцев из-за коронавируса. Украинская авиакомпания выполнит рейсы 30 января и 3 февраля.

Отметим, в Украине 27 января зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом, однако это не был коронавирус из Китая.

Ранее сообщалось, что вероятным источником коронавируса были дикие животные.

Напомним, ранее были названы симптомы коронавируса в Китае. Кашель - не единственный симптом пневмонии, вызванной новым коронавирусом. На начальной стадии заболевание может протекать без таких характерных симптомов, как кашель и лихорадка: некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом, сообщили китайские врачи.