Коронавирус из Китая зафиксировали в 15 странах

Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

На данный момент от вируса погибли 132 человека

По состоянию на 29 января, китайский коронавирус зафиксирован в 15 странах, кроме Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в мире на данный момент зарегистрировано 6 057 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, из которых 132 закончились смертью.

Ранее случаи заболевания уже были подтверждены в 12 странах - Таиланд, Южная Корея, США, Вьетнам, Малайзия, Япония, Австралия, Камбоджа, Германия, Непал, РФ, Франция.

В Минздраве сообщили, что приняли меры с целью недопущения распространения вируса в стране:

Принят приказ о создании оперативного штаба по недопущению занесения и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом и утверждение рекомендации по действиям при обнаружении коронавірусної инфекции;

Начат температурный скрининг пассажиров на прямых рейсах из Китая в аэропорту "Борисполь". На санитарно-карантинных пунктах в аэропорту "Борисполь" усилены команды быстрого реагирования и эпидемиологов и перевели их в круглосуточный режим работы. Также обеспечено дежурство бригад скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что МАУ направит в Китай самолеты для эвакуации украинцев из-за коронавируса. Украинская авиакомпания выполнит рейсы 30 января и 3 февраля.

Отметим, в Украине 27 января зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом, однако это не был коронавирус из Китая.