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Коронавирус зафиксировали в еще одной стране

Новости » Происшествия     30.01.2020 - 10:54
Коронавирус зафиксировали в еще одной стране
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Вирус был обнаружен у индийского студента из южного штата Керала

Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрирован в Индии. Об этом сообщает "Синьхуа".

По данным издания, вирус был обнаружен у индийского студента из южного штата Керала, который обучался в университете города Ухань.

Также РБК-Украина сообщало, что Министерство здравоохранения ОАЭ подтвердило первые случаи заражения коронавирусом из Китая.

Ранее сообщалось, что МАУ направит в Китай самолеты для эвакуации украинцев из-за коронавируса. Украинская авиакомпания выполнит рейсы 30 января и 3 февраля.

Отметим, в Украине 27 января зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом, однако это не был коронавирус из Китая.

Ранее сообщалось, что вероятным источником коронавируса были дикие животные.

Напомним, ранее были названы симптомы коронавируса в Китае. Кашель - не единственный симптом пневмонии, вызванной новым коронавирусом. На начальной стадии заболевание может протекать без таких характерных симптомов, как кашель и лихорадка: некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом, сообщили китайские врачи.

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