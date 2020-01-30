Коронавірус зафіксували в ще одній країні

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Вірус був виявлений у індійського студента з південного штату Керала

Перший випадок зараження коронавірусом 2019-nCoV зареєстрований в Індії. Про це повідомляє "Сіньхуа".

За даними видання, вірус був виявлений у індійського студента з південного штату Керала, який навчався в університеті міста Ухань.

Також РБК-Україна повідомляло, що Міністерство охорони здоров'я ОАЕ підтвердило перші випадки зараження коронавірусом з Китаю.

Раніше повідомлялося, що МАУ направить у Китай літаки для евакуації українців через коронавірус. Українська авіакомпанія виконає рейси 30 січня та 3 лютого.

Відзначимо, в Україні 27 січня зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом, однак це не був коронавірус з Китаю.

Раніше повідомлялося, що ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини.

Нагадаємо, раніше були названі симптоми коронавіруса в Китаї. Кашель - не єдиний симптом пневмонії, викликаної новим коронавірусом. На початковій стадії захворювання може протікати без таких характерних симптомів, як кашель і гарячка: деякі інфіковані скаржилися на діарею, нудоту, головний біль, відчуття стиснення в грудях і загальну слабкість, а також страждали кон'юнктивітом, повідомили китайські лікарі.