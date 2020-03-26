Новая волна эпидемии коронавируса в Японии: за день зафиксировано 45 смертей

Фото: Синдзо Абэ (flickr.com/nato)

Вместе с тем, в Японии было зарегистрировано 1314 случаев заболевания коронавирусом

В Токио новая волна эпидемии коронавируса, за день зарегистрировано более 45 случаев смертей. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, по состоянию на 26 марта зарегистрировано 1314 случаев заболевания коронавирусом внутри страны.

"Я сказал премьер-министру Абэ, что существует высокий риск широкого распространения коронавируса", - заявил министр здравоохранения Катсунобу Като после встречи с Синдзо Абэ и министром экономики Ясутоши Нисимура.

Издание пишет, что премьер-министр может объявить чрезвычайное положение, если болезнь представляет серьезную опасность для жизни людей и, если ее быстрое распространение грозит серьезными экономическими убытками.

Напомним, Япония из-за коронавируса предложила отложить Олимпиаду в Токио на год, не позднее лета 2021 года.

Добавим, Всемирная организация здравоохранения фиксирует значительное ускорение распространения коронавируса в Соединенных Штатах Америки. США могут стать новым эпицентром коронавируса.