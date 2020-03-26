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Коронавирус в Харьковской области: разыскивают 10 человек, сбежавших из самоизоляции

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 13:28
Коронавирус в Харьковской области: разыскивают 10 человек, сбежавших из самоизоляции
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет о людях, которые вернулись из-за границы и контактировали с зараженным Covid-19

В Харьковской области разыскивают 10 человек, которые нарушили условия самоизоляции и контактовали с зараженным коронавирусом. Об этом заявила главный государственный санврач Харьковской области Любовь Махота, передет UA.Харьков.

Махота отметила, что речь идет о людях, которые вернули из-за границы и подписали информационные согласия на обязательную 14-дневную самоизоляцию.

"Есть много несознательных граждан. С 211 человек, подлежащих оформлению информационных согласий на самоизоляцию, 10 человек сейчас находятся в розыске. Мы сотрудничаем с Национальной полицией. Они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции", - рассказала Махота.

Она добавила, что четверо из них контактировали с зараженным на Covid-19.

Напомним, в Винницкой области зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом, в городе Винница и городе Ладыжин. Также во Львовской области из подозрением на коронавирус обратилось еще 5 человек.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве возросло число зараженных коронавирусом до 40.

РБК-Украина писало, что Covid-19 зафиксирован уже в 15 областях и Киеве, заразились 156 людей и исследуются 37 подозрений.

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