Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Число инфицированных коронавирусом в Украине превысило 140

Борьба с коронавирусом в Украине и мире продолжается. Для того, чтобы предотвратить распространение и минимизировать последствия COVID-19 в нашей стране до 24 марта продлен карантин и на всю территорию расширен режим чрезвычайной ситуации. Подробнее о том, что происходит в Украине и мире 26 марта - в материале РБК-Украина.

Важно:

число инфицированных в Украине по данным Минздрава возросло до 145

на данный момент зафиксировано 5 летальных случаев, а один человек полностью выздоровел

карантин в Украине продлен до 24 апреля

режим чрезвычайной ситуации введен по всей стране до 24 марта

с 27 марта останавливается любое движение на границе Украины, но украинцы смогут вернуться на родину после этой даты

В Украине еще два человека стали жертвами коронавируса

В Украине 25 марта стало известно о еще двух летальных случаях из-за COVID-19. Таким образом, количество смертей возросло до 5.

Всего по официальной статистике Минздрава на данный момент в нашей стране число инфицированных возросло до 145. Случаи заражения коронавирусом фиксируются по разным областям Украины.

Так, за 25 марта первые случаи были выявлены в Херсонской, Сумской и Винницкой областях. Кроме того, возросло число зараженных в Одесской, Днепропетровской, Тернопольской областях и Киеве.

Продление карантина, режим чрезвычайной ситуации и полное закрытие границы

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время.

Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

"Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на 30 дней до 24 апреля 2020 года с возможностью его дальнейшего продления", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.

“В этом есть насущная необходимость, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украине был поток граждан из-за рубежа и этот поток продолжается, и это усиливает и увеличивает число людей, зараженных этой инфекцией", - заявил премьер.

Вместе с тем, все украинцы, которые захотят вернуться в Украину после 27 марта, смогут это сделать.

"Каждый украинец имеет право вернуться домой. Правительство всячески способствует нашим гражданам, которые выразили такое желание", - отметил Шмыгаль.

Последствия в Украине от коронавируса могут быть катастрофическими

Глава Минздрава Илья Емец в своем видеообращении заявил о том, что количество смертей из-за COVID-19 в нашей стране могут быть катастрофическим. По его словам, украинская медицинская система не готова лечению этого вируса.

Также он заявил, что первый столп борьбы с коронавирусом (из опыта китайских врачей) - профилактику, Украина и Европа не смогли воплотить. Второй - локализацию - мы еще способны жесткими мерами реализовать.

"Третий этап - лечение. К сожалению, мы должны констатировать, медицинская система Украины к нему не готова по многим причинам. Если нам и дальше будут мешать, количество жертв может быть катастрофическим", - заявил он.

"Терапевтические методы уже не спасут ситуацию. Уже невозможно спасать жизни только масками и дезинфекторами. Надо действовать решительно, хирургически", - добавил он.

Борьба с коронавирусом в Украине: дополнительные меры

Кабмин решил начать дезинфекцию всех помещений, дорог и тротуаров. Такие мероприятия проводятся дополнительно к введению чрезвычайной ситуации по всей стране.

МВД готовит нормативные акты, которые позволят контролировать самоизоляцию людей с коронавирусом, а также тех, кто с ними контактировал. С этой целью создается специальное приложение для смартфона. Как сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, полиция в случае необходимости будет обеспечивать принудительную госпитализацию больных.

Кроме того, украинские тесты для определения коронавируса поступят в больницы через 10 дней, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. До появления украинских тестов в больницах будут пользоваться импортными.

"На первом этапе мы получим около миллиона тестов для полимеразной цепной реакции. Если в какой-то момент мы поймем, что динамика эпидемии начала замедляться и нам не нужно такое количество ПЦР-тестов, мы остановим закупки", - сказал Тимошенко.

Украина первая в Европе получит помощь от ООН

ООН выделяет помощь в размере 33 млн долларов для борьбы с коронавирусом в Украине. Эти деньги планируется потратить на реализацию гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения.

В Одессе больной коронавирусом ушел из больницы

25-летний мужчина подписал документ о самоизоляции и самовольно ушел из инфекционной больницы. Полиция проверяет, как он придерживается карантина и устанавливает круг контактных лиц.

Под Киевом заболевшая коронавирусом родила ребенка

Инфицированная жительница Ирпеня родила мальчика. Женщина сразу же после родов была переведена в инфекционное отделение больницы. Врачи заявили, что в данный момент состояние ребенка и матери удовлетворительное.

Коронавирус в мире

Французские медики зафиксировали самый высокий показатель смертности от COVID-19 с начала пандемии в стране. За сутки были зафиксированы 240 смертей и 2444 новых случаев заражения.

На данный момент количество летальных случаев составило 1100, заражены инфекцией 22 300 человек. 2950 больных находятся в крайне тяжелом состоянии.

В Британии заразился коронавирусом наследник престола. Тесты принца Чарльза показали положительный результат. Пока у него проявлялись только легкие симптомы инфекции. Его супруга герцогиня Корнуольская Камилла не инфицирована. На данный момент королевская семья изолирована в своем поместье в Шотландии.

В Германии фиксируется резкий рост инфицированных. Немецкий врачи за сутки зафиксировали 4118 новых случаев, 32 человека умерли от болезни.

Кроме того, повторный тест канцлера Германии Ангелы Меркель показал отрицательный результат. Несмотря на активное общение с заболевшими и самоизоляцию глава правительства оказалась полностью здорова.

В столице США - Вашингтоне - из-за коронавируса мэрия закрыла все предприятия, не имеющие первостепенного значения, а также запретила населению собираться в одном месте в количестве более десяти человек.

В американской столице закрыты все магазины, тренажерные залы, оздоровительные клубы, театры, кинотеатры, парикмахерские и тату-салоны. Работают продуктовые магазины, банки, автомастерские, детские сады, больницы, аптеки и ветеринарные клиники. В США за последние сутки умерли от коронавируса 154 человека, количество инфицированных увеличилось на 10 тысяч.

В Италии смертность от коронавируса сокращается. За последние сутки зафиксированы 683 летальных случая от коронавруса, значительно меньше показателей вторник, когда от болезни умерли 743 человека. Кроме того, на тысячу увеличилось число вылечившихся.