Коронавирус в Украине: Минздрав опубликовал свежие данные

По состоянию на утро 13 апреля в Украине заразились 3102 коронавирусом людей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Вчера в Украине лабораторно подтвердили 2777 случаев заражения коронавирусом. Количество летальных случаев от COVID-19 составило 83 человека. Жертвами заболевания стали 40 мужчин и 43 женщины.

Отметим, в Тернопольской области зарегистрировали еще 41 медика инфицированного коронавирусом.

Кроме того, в Винницкой области за сутки коронавирус подтвердился у 26 медицинских работников. В Калиновском районе зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 26 - среди медиков

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за вакцину от COVID-19.

Вместе с тем, добавим Всемирная организация здравоохранения подписала соглашения со 130 производителями, которые будут работать над вакциной против COVID-19.