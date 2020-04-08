ВОЗ подписала соглашения со 130 производителями для разработки вакцины против COVID-19

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/WHO)

Исследованием вакцины занимаются ученые по всему миру

Всемирная организация здравоохранения подписала соглашения о сотрудничестве со 130 учеными, спонсорами и производителями для ускорения разработки вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.

По его словам, над разработкой вакцины против коронавируса работают ежедневно сотни человек по всему миру.

"Сегодня 130 ученых, спонсоров и производителей со всего мира подписали заявление о сотрудничестве с ВОЗ для ускорения разработки вакцины против COVID19" - заявил он.

Также в ВОЗ разработали протоколы исследования, которые используются в более чем 40 странах для выявления коронавируса.

Напомним, ранее глава ВОЗ призвал не политизировать ситуацию вокруг коронавируса. Такое заявление Гебреисус сделал в ответ на обвинение президента США Дональда Трампа в работе организации в интересах Китая.

Также РБК-Украина писало, что исследованием вакцины против коронавирусной болезни занимаются в более чем 70 странах мира. Как отметили в ВОЗ, исследованиями занимаются около 20 различных компаний и учреждений.