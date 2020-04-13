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В Винницкой области коронавирус обнаружили у 26 медиков за сутки

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 00:34
В Винницкой области коронавирус обнаружили у 26 медиков за сутки
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Все инфицированные находятся дома на самоизоляции

В Винницкой области за сутки коронавирус подтвердился у 26 медицинских работников. Об этом передает Калиновская райгосадминистрация.

Отмечается, что по состоянию на 12 апреля в Калиновском районе зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 26 - среди медиков. Однако все они не являются сотрудниками инфекционного отделения.

"Большая часть больных находятся на самоизоляции дома. Первая пациентка, у которой обнаружили болезнь, находится в тяжелом состоянии", - уточнили в администрации.

Все возможные контакты больных и очаг возгорания устанавливаются.

В Винницкой области регистрированы всего 174 случая инфицирования, 8 пациентов выздоровели.

Напомним, в Украине количество заразившихся коронавирусом COVID-19 выросла до 2777 человек. Утром 12 апреля было зафиксировано 83 летальных случая, 89 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.

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