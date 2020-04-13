Коронавірус в Україні: МОЗ опублікував свіжі дані

Станом на ранок 13 квітня в Україні заразились коронавірусом 3102 людей. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Вчора в Україні лабораторно підтвердили 2777 випадків зараження коронавірусом. Кількість летальних випадків від COVID-19 склала 83 осіби. Жертвами захворювання стали 40 чоловіків та 43 жінки.

Зазначимо, у Тернопільській області зареєстрували ще 41 медика, інфікованого коронавірусом.

Крім того, у Вінницькій області за добу коронавірус підтвердився у 26 медичних працівників. У Калинівському районі зафіксовано 34 випадки захворювання коронавірусною інфекцією. Із них 26 - серед медиків

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв українським вченим мільйон доларів за вакцину від COVID-19.

Разом з тим, додамо Всесвітня організація охорони здоров'я підписала угоди зі 130 виробниками, які будуть працювати над вакциною проти COVID-19.