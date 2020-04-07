Коронавирус в Тернопольской области: из больницы выписали четверых детей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дети и их родители будут находиться на самоизоляции дома

В Тернополе четырех детей и двух взрослых, которые были заражены коронавирусом, выписали из больницы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

Надал сообщил, что они будут находиться на самоизоляции дома.

"Четырех детей и двух взрослых, у которых накануне диагностировали COVID-19, выписали из больницы. Теперь они будут находиться на самоизоляции дома", - отметил он.

Отметим, в Украине по состоянию на утро 7 апреля лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Вместе с тем, Минздрав изучит феномен Николаевской области, где нет коронавируса.

Также по последним данным, коронавирусом в Киеве заразились 279 человек, число умерших достигло пяти человек. При этом за сутки заразились 12 человек, в том числе четыре ребенка.

Добавим, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцы должны соблюдать карантинных ограничений для скорейшего восстановления нормальной жизни в стране.