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Коронавірус в Тернопільській області: з лікарні виписали чотирьох дітей

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 12:43
Коронавірус в Тернопільській області: з лікарні виписали чотирьох дітей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Діти і їхні батьки перебуватимуть на самоізоляції вдома

У Тернополі чотирьох дітей та двох дорослих, які були заражені коронавірусом, виписали з лікарні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

Надала повідомив, що вони перебуватимуть на самоізоляції вдома.

"Чотирьох дітей та двох дорослих, у яких напередодні діагностували COVID-19, виписали з лікарні. Тепер вони перебуватимуть на самоізоляції вдома", - зазначив він.

Зазначимо, в Україні станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Разом з тим, МОЗ вивчить феномен Миколаївської області, де немає коронавірусу.

Також за останніми даними, коронавірусом у Києві заразилися 279 людей, число померлих досягло п'яти осіб. При цьому за добу заразилися 12 осіб, в тому числі чотири дитини.

Додамо, головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що українці повинні дотримуватися карантинних обмежень задля якнайшвидшого відновлення нормального життя в країні.

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