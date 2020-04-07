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Коронавирус в Киеве: число зараженных растет

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 12:01
Коронавирус в Киеве: число зараженных растет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мэр столицы сообщил об увеличении количества зараженных в городе

Коронавирусом в Киеве заразились 279 людей. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем, за минувшие сутки в Киеве заразились 12 человек.

"Количество заболевших киевлян увеличилось на 12 человек", - сообщил он.

Кличко добавил, что заразились 3 женщины от 34 до 41 года и 2 девочек - им по три года. Также пятеро мужчин от 31 до 67 лет, двое мальчиков - 6 и 15 лет. Он добавил, что большинство инфицированных киевлян за минувшие сутки за пределы страны не уезжали, то есть были инфицированы в Украине.

Напомним, в Вооруженных силах Украины зафиксировали первую смерть из-за коронавируса COVID-19. Умерла женщина, у которой диагноз подтвердили вчера.

Вместе с тем, в Минздраве сообщили, что по состоянию на утро 7 апреля лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

В частности, больше всего случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Киеве. По данным Минздрава, в столице 253 случая заражения.

Вместе с тем, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцы должны соблюдать карантинные ограничения для скорейшего восстановления нормальной жизни в стране.

Отметим, в Министерстве здравоохранения планируют начать массовое тестирование населения на заболевания коронавирусом в Украине.

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