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Коронавирус в Украине: число зараженных коронавирусом возросло

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 09:31
Коронавирус в Украине: число зараженных коронавирусом возросло
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Минздрав обновил данные по количеству зараженных коронавирусом в Украине

В Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Напомним, с понедельника, 6 апреля, в Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса. На улицу нельзя выходить без документов, а в общественных местах введен "масочный режим".

Кроме того, в Ровенской области зафиксировали новый случай коронавируса. Инфекцию обнаружили у мужчины из Ровно, который контактировал с предварительно обнаруженными больными.

Добавим, что в Тернопольской области из-за коронавируса умер еще один человек, мужчина 57 лет из города Залещики. Его состояние в последние дни ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отметим, в Лисичанске умерла 8-летняя девочка от гнойной пневмонии. На протяжении недели у ребенка была высокая температура и кашель, однако родственники не обращались за медицинской помощью. В данный момент проводится исследование анализов ребенка на наличие COVID-19.

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