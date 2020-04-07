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Страна начнет работать через две недели при условии соблюдения карантина, - Минздрав

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 10:55
Страна начнет работать через две недели при условии соблюдения карантина, - Минздрав
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Экономика Украины может начать восстанавливаться уже через две недели

Украинцы должны соблюдать карантинные ограничения для скорейшего восстановления нормальной жизни в стране. Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, соблюдение простых противоэпидемических правил значительно затормозит процесс распространения вируса, что поможет быстрее вернуться к нормальному рабочему графику в стране.

"Соблюдая карантин, мы спасаем жизни украинцев, не нагружаем систему здравоохранения и через две недели мы начнем поднимать экономику нашей страны", - заявил Ляшко.

В противном случае Украину может ожидать сценарий стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

"Если мы не будем соблюдать карантинные меры, есть риск того, что эпидемия будет развиваться и пик заболеваемости может подняться, это может привести к негативным последствиям, как в других странах мира, когда будут парализованы системы здравоохранения", - отметил Ляшко.

Напомним, в Украине продлили карантин до 24 апреля. С 6 апреля правительство значительно ужесточило карантинные ограничения. В частности, запрещено находиться в общественных местах без медицинской маски и собираться в группы более 2 человек.

Также сообщалось, что карантин в Украине в конце апреля могут ослабить. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Подробнее о решение Кабмина - в материале РБК-Украина.

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Новости Украины Олег ЛяшкоУкраинаэкономикакарантинКоронавирус
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