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Минздрав изучит феномен Николаевской области, где нет коронавируса

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 09:48
Минздрав изучит феномен Николаевской области, где нет коронавируса
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В Николаевской области нету зафиксированных случаев коронавируса

Минздрав изучит феномен Николаевской области, где нет коронавируса. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что случаи подозрений зарегистрированы во всех регионах Украины, в то же время ни одного случая не зарегистрировано в Николаевской области.

"Поэтому у нас сегодня работают медицинские бригады, в состав которых входят представители ГСЧС, Минздрава, а также отдельно работают эксперты вирусологи. Поэтому феномен Николаевской области будет также детально рассмотрен. Почему именно там не зарегистрированы случаи", - заявил Ляшко.

Также он не исключил, что в Николаевской области могут быть нарушены алгоритмы диагностирования коронавируса.

Напомним, в Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Добавим, что в Тернопольской области из-за коронавируса умер еще один человек, мужчина 57 лет из города Залещики.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныНиколаевская область
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