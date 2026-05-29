ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Коридор "Крым-Донецк" в огне: бойцы ГУР показали, как уничтожают российскую логистику

10:20 29.05.2026 Пт
1 мин
Некоторые участки трассы находятся под огневым контролем ГУР
aimg Татьяна Степанова
Коридор "Крым-Донецк" в огне: бойцы ГУР показали, как уничтожают российскую логистику Фото: ГУР показало удары по российской логистике между Донецком и Крымом (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Мастера подразделений беспилотных систем Департамента активных действий ГУР блокируют сухопутный коридор "Крым-Донецк" и испепеляют технику российских захватчиков в глубоком тылу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки.

На видео бойцы ГУР показали, как горят пораженные российские топливозаправщики, грузовики и трал.

Успешные операции ГУР

Напомним, недавно во временно оккупированном Крыму украинские разведчики нанесли удары по военным поездам российской армии, которые использовались для перевозки техники и горючего.

Ранее спецподразделение ГУР "Призраки" провело масштабную операцию во временно оккупированном Крыму, во время которой были выведены из строя два больших десантных корабля Черноморского флота РФ - "Ямал" и "Николай Фильченков".

Также в период с февраля по апрель 2026 года бойцами ГУР была реализована спецоперация по уничтожению наемников подразделения "Ахмат" Росгвардии на Сумском направлении.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Донецк Крым Донецкая область ГУР Война в Украине
Новости
Летели дроны и баллистика, есть 15 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Летели дроны и баллистика, есть 15 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем