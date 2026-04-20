ГУР уразило два великі десантні кораблі в Криму (відео)
Спецпідрозділ ГУР "Примари" вивів з ладу два великих десантних кораблі Чорноморського флоту РФ і знищив радарну станцію за одну ніч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО у Telegram.
У ніч з 18 на 19 квітня 2026 року військоквослужбовці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" в тимчасово окупованому Криму завдали успішних ударів по двох великих десантних кораблях держави-агресора росії - ВДК проєкту 775 "ямал" та ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков".
У момент удару ворожі кораблі, які належать до російського Чорноморського флоту, перебували у Севастопольській бухті.
Що це за кораблі
- ВДК проєкту 775 "Ямал" - корабель 1988 року випуску, довжиною 112,5 метрів та здатністю перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку та десант. Орієнтовна вартість - понад 80 мільйонів доларів.
- ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков" - корабель 1975 року випуску вантажомісткістю до 1 000 тонн, що дозволяє перевозити десятки одиниць бронетехніки та великий десантний контингент. Орієнтовна вартість - понад 70 мільйонів доларів.
Обидва кораблі, які росія використовувала у злочинній війні проти України, виведені з ладу.
Знищено і ворожий радар
У межах операції у тимчасово окупованому Севастополі розвідники також знищили ворожу радіолокаційну станцію "подльот-к1". Приблизна вартість комплексу РЛС становить 5 мільйонів доларів.
Удари по цілях агресора тривають
Це не поодинокий випадок, коли ворожі дрони завдають ударів по важливих та вартісних цілях ворога. Зокрема, у ніч на 19 квітня сили оборони України також завдали ракетного удару по Таганрогу.
Унаслідок атаки уражено підприємство "Атлант Аеро", яке виробляє дрони "Молнія" та комплектуючі до безпілотників "Оріон". Як повідомляло РБК-Україна, удар завдано ракетами "Нептун", на заводі спалахнула пожежа.
Нагадаємо, тієї ж ночі дрони атакували і Краснодарський край - зокрема, порт у Єйську.
Місцеві жителі фіксували вибухи і дим над портом, хоча влада краю заперечувала загоряння.