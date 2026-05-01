Рекордні втрати "Ахмату": як ГУР за допомогою агента розгромило кадирівців

В період з лютого по квітень 2026 року була реалізована спецоперація зі знищення найманців підрозділу "Ахмат" Росгвардії на Сумському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони .

В операції брали участь спецпідрозділ ГУР Міноборони "Шаманбат", до складу якого входять воїни вільної Ічкерії, разом зі 104 бригадою ТрО "Горинь" у взаємодії з підрозділом агентурних операцій ГУР.

"Інформацію про плани та наміри ворога воєнним розвідникам передавав агент - колишній військовослужбовець "Ахмату", з яким ГУР встановив зв'язок на початку 2025 року. Згодом розвідники організували безпечний перехід агента на підконтрольну Україні територію", - розповіли у розвідці.

Агент встановив пристрій для прослуховування, який отримав за лінією фронту за допомогою дрона, в приміщенні для нарад "Ахмату". В результаті оперативники ГУР буди в курсі розмов всього командного складу підрозділу.

Обізнаність щодо ворожих планів та можливостей дозволила українським спецпризначенцям завдавати прицільних ударів по кадирівцях під час їх переміщень та в районах зосередження.

В результаті спецоперації "Ахмат" зазнав найбільших втрат за весь час повномасштабної війни: 41 вбитими, 87 - пораненими. Ще понад сотня кадирівців вважаються зниклими безвісти.

Крім того, знищено і пошкоджено понад 160 одиниць броньованого і автомобільного транспорту, понад 25 безпілотників, засоби зв’язку, РЕБ/РЕР, інженерне обладнання та техніка, склади зброї та паливних матеріалів.