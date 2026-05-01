ua en ru
Пт, 01 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Ротації на фронті Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Рекордні втрати "Ахмату": як ГУР за допомогою агента розгромило кадирівців

14:55 01.05.2026 Пт
2 хв
Яким чином українські розвідники дізнавались про всі плани ворога?
aimg Валерій Ульяненко
Рекордні втрати "Ахмату": як ГУР за допомогою агента розгромило кадирівців Фото: бійці спецпідрозділу ГУР (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

В період з лютого по квітень 2026 року була реалізована спецоперація зі знищення найманців підрозділу "Ахмат" Росгвардії на Сумському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

В операції брали участь спецпідрозділ ГУР Міноборони "Шаманбат", до складу якого входять воїни вільної Ічкерії, разом зі 104 бригадою ТрО "Горинь" у взаємодії з підрозділом агентурних операцій ГУР.

"Інформацію про плани та наміри ворога воєнним розвідникам передавав агент - колишній військовослужбовець "Ахмату", з яким ГУР встановив зв'язок на початку 2025 року. Згодом розвідники організували безпечний перехід агента на підконтрольну Україні територію", - розповіли у розвідці.

Агент встановив пристрій для прослуховування, який отримав за лінією фронту за допомогою дрона, в приміщенні для нарад "Ахмату". В результаті оперативники ГУР буди в курсі розмов всього командного складу підрозділу.

Обізнаність щодо ворожих планів та можливостей дозволила українським спецпризначенцям завдавати прицільних ударів по кадирівцях під час їх переміщень та в районах зосередження.

В результаті спецоперації "Ахмат" зазнав найбільших втрат за весь час повномасштабної війни: 41 вбитими, 87 - пораненими. Ще понад сотня кадирівців вважаються зниклими безвісти.

Крім того, знищено і пошкоджено понад 160 одиниць броньованого і автомобільного транспорту, понад 25 безпілотників, засоби зв’язку, РЕБ/РЕР, інженерне обладнання та техніка, склади зброї та паливних матеріалів.

Нагадаємо, бійці ГУР під тимчасово окупованим Бердянськом ліквідували кадирівців, які організували незаконний бізнес із викраденим пальним.

Крім того, згідно з даними партизанського руху "АТЕШ", кадирівці намагалися розширити вплив у Токмаку Запорізької області, зокрема для встановлення контролю над місцевим бізнесом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація ГУР Війна в Україні
Новини
Аналітика
