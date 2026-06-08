На кордоні з Польщею зростають черги. Коли та через які пункти краще їхати

З початком літа охочих перетнути кордон стає все більше. Проте ситуація з чергами може змінюватись залежно від дня тижня та навіть часу доби.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.
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Зараз найбільші черги на кордоні з Польщею спостерігаються на пунктах пропуску "Шегині" та "Устилуг" (60 легкових авто).
При цьому, за словами представника ДПСУ, "є і порожні пункти пропуску" (станом на 15:00 8 червня - "Рава-Руська", "Грушів" і "Смільниця").
В цілому, за даними Демченка, "пасажиропотік з 1 червня має тенденцію до зростання".
"Раніше в будні, наприклад, перетинали кордон 85 тисяч громадян. 1-2 червня - пасажиропотік був на рівні 95 тисяч перетинів і далі зростав", - поділився речник ДПСУ.
Впродовж минулих вихідних (6-7 червня) - "і в суботу, і в неділю, пасажиропотік був на рівні 115 тисяч перетинів кордону за добу".
Демченко розповів, що "в усі ці дні йде перевага на виїзд з України".
"Тобто початок літнього сезону, початок відпусток, початок канікул у дітей... Все це, як і в попередні роки, створює тенденцію можливості людям поїхати за кордон", - пояснив спеціаліст.
Він зауважив, що червень місяць в цілому "переважатиме суто на виїзд з України".
При цьому "липень - вже може коливатися 50 на 50, оскільки частина людей почне повертатися додому".
"А в серпні - вже більше перевага йтиме на в'їзд в Україну", - повідомив представник ДПСУ.
Щоб уникнути суттєвих затримок на кордоні, Демченко порадив усім мандрівникам:
"Вчора, десь в обід, були всі пункти пропуску завантажені. І в суботу. Зранку сьогодні черг не було", - розповів речник ДПСУ.
Він уточнив, що "черги зростають по мірі того, як люди починають їхати за кордон".
"Зараз ближче до обіду в окремих пунктах пропуску - черги. Але порада людям: будні дні ранок - найменш завантажені пункти пропуску".
Отже, найбільше людей у пунктах пропуску (на виїзд з України) буває зазвичай ввечері й на вихідних.
"Ближче до вихідних і, власне, вечір - це якраз ті часи, коли пункти пропуску на виїзд матимуть черги", - констатував Демченко.
Насамкінець він нагадав, що стежити за актуальною інформацією щодо черг на кордоні можна на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України ("Західний кордон").
Інформація щодо завантаженості на різних пунктах пропуску оновлюється там кожні три години.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Тернопільській області на рік обмежують рух міжнародною трасою (для водіїв організували об'їзд).
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