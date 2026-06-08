На границе с Польшей растут очереди. Когда и через какие пункты лучше ехать

С началом лета желающих пересечь границу становится все больше. Однако ситуация с очередями может меняться в зависимости от дня недели и даже времени суток.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.
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Сейчас самые большие очереди на границе с Польшей наблюдаются на пунктах пропуска "Шегини" и "Устилуг" (60 легковых авто).
При этом, по словам представителя ГПСУ, "есть и пустые пункты пропуска" (по состоянию на 15:00 8 июня - "Рава-Русская", "Грушев" и "Смильница").
В целом, по данным Демченко, "пассажиропоток с 1 июня имеет тенденцию к росту".
"Раньше в будни, например, пересекали границу 85 тысяч граждан. 1-2 июня - пассажиропоток был на уровне 95 тысяч пересечений и дальше рос", - поделился спикер ГПСУ.
В течение прошлых выходных (6-7 июня) - "и в субботу, и в воскресенье, пассажиропоток был на уровне 115 тысяч пересечений границы за сутки".
Демченко рассказал, что "во все эти дни идет преимущество на выезд из Украины".
"То есть начало летнего сезона, начало отпусков, начало каникул у детей... Все это, как и в предыдущие годы, создает тенденцию возможности людям поехать за границу", - объяснил специалист.
Он отметил, что июнь месяц в целом "будет преобладать сугубо на выезд из Украины".
При этом "июль - уже может колебаться 50 на 50, поскольку часть людей начнет возвращаться домой".
"А в августе - уже больше преимущество будет идти на въезд в Украину", - сообщил представитель ГПСУ.
Чтобы избежать существенных задержек на границе, Демченко посоветовал всем путешественникам:
"Вчера, где-то в обед, были все пункты пропуска загружены. И в субботу. Утром сегодня очередей не было", - рассказал спикер ГПСУ.
Он уточнил, что "очереди растут по мере того, как люди начинают ехать за границу".
"Сейчас ближе к обеду в отдельных пунктах пропуска - очереди. Но совет людям: будние дни утро - наименее загруженные пункты пропуска".
Следовательно, больше всего людей в пунктах пропуска (на выезд из Украины) бывает обычно вечером и на выходных.
"Ближе к выходным и, собственно, вечер - это как раз то время, когда пункты пропуска на выезд будут иметь очереди", - констатировал Демченко.
В завершение он напомнил, что следить за актуальной информацией об очередях на границе можно на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины ("Западная граница").
Информация о загруженности на различных пунктах пропуска обновляется там каждые три часа.
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