На кордоні з Польщею зростають черги. Коли та через які пункти краще їхати

З початком літа охочих перетнути кордон стає все більше. Проте ситуація з чергами може змінюватись залежно від дня тижня та навіть часу доби.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко .

Головне: Сезонний ажіотаж : з початком літа пасажиропотік стрімко зростає - кількість перетинів кордону впродовж вихідних сягнула 115 тисяч за добу, при цьому червень буде переважно місяцем виїзду з України.

: з початком літа пасажиропотік стрімко зростає - кількість перетинів кордону впродовж вихідних сягнула 115 тисяч за добу, при цьому червень буде переважно місяцем виїзду з України. Де найбільші черги : найбільше навантаження фіксують наразі на пунктах пропуску "Шегині" та "Устилуг", водночас деякі інші напрямки залишаються порожніми.

: найбільше навантаження фіксують наразі на пунктах пропуску "Шегині" та "Устилуг", водночас деякі інші напрямки залишаються порожніми. Коли їхати краще: ДПСУ радить планувати перетин кордону зранку в будні дні (у найменш завантажений час), адже вечірні години та вихідні - традиційно збирають найбільші черги.

Яка ситуація з чергами на кордоні зараз

Зараз найбільші черги на кордоні з Польщею спостерігаються на пунктах пропуску "Шегині" та "Устилуг" (60 легкових авто).

При цьому, за словами представника ДПСУ, "є і порожні пункти пропуску" (станом на 15:00 8 червня - "Рава-Руська", "Грушів" і "Смільниця").

Стан черг перед пунктами пропуску із Польщею станом на 15:00 8 червня 2026 року (скриншот: facebook.com/zahidnuy.kordon)

В цілому, за даними Демченка, "пасажиропотік з 1 червня має тенденцію до зростання".

"Раніше в будні, наприклад, перетинали кордон 85 тисяч громадян. 1-2 червня - пасажиропотік був на рівні 95 тисяч перетинів і далі зростав", - поділився речник ДПСУ.

Впродовж минулих вихідних (6-7 червня) - "і в суботу, і в неділю, пасажиропотік був на рівні 115 тисяч перетинів кордону за добу".

Читайте також: В Україні запустили нову дорогу до кордону з Польщею (відео)

Чи є різниця між в'їздом і виїздом з країни

Демченко розповів, що "в усі ці дні йде перевага на виїзд з України".

"Тобто початок літнього сезону, початок відпусток, початок канікул у дітей... Все це, як і в попередні роки, створює тенденцію можливості людям поїхати за кордон", - пояснив спеціаліст.

Він зауважив, що червень місяць в цілому "переважатиме суто на виїзд з України".

При цьому "липень - вже може коливатися 50 на 50, оскільки частина людей почне повертатися додому".

"А в серпні - вже більше перевага йтиме на в'їзд в Україну", - повідомив представник ДПСУ.

Як уникнути черг і затримок: поради ДПСУ

Щоб уникнути суттєвих затримок на кордоні, Демченко порадив усім мандрівникам:

ознайомлюватися з чергами заздалегідь (під час планування маршруту);

обирати для себе менш завантажені напрямки (пункти пропуску).

"Вчора, десь в обід, були всі пункти пропуску завантажені. І в суботу. Зранку сьогодні черг не було", - розповів речник ДПСУ.

Він уточнив, що "черги зростають по мірі того, як люди починають їхати за кордон".

"Зараз ближче до обіду в окремих пунктах пропуску - черги. Але порада людям: будні дні ранок - найменш завантажені пункти пропуску".

Отже, найбільше людей у пунктах пропуску (на виїзд з України) буває зазвичай ввечері й на вихідних.

"Ближче до вихідних і, власне, вечір - це якраз ті часи, коли пункти пропуску на виїзд матимуть черги", - констатував Демченко.

Насамкінець він нагадав, що стежити за актуальною інформацією щодо черг на кордоні можна на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України ("Західний кордон").

Стан черг перед пунктами пропуску із різними державами, на виїзд з України, станом на 15:00 8 червня 2026 року (скриншот: facebook.com/zahidnuy.kordon)

Інформація щодо завантаженості на різних пунктах пропуску оновлюється там кожні три години.