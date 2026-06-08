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На границе с Польшей растут очереди. Когда и через какие пункты лучше ехать

15:42 08.06.2026 Пн
4 мин
Какие пункты пропуска могут быть пустыми днем?
aimg Ирина Костенко aimg Мария Кучерявец
На границе с Польшей растут очереди. Когда и через какие пункты лучше ехать Ситуация с очередями на границе - динамичная (фото иллюстративное: Getty Images)
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С началом лета желающих пересечь границу становится все больше. Однако ситуация с очередями может меняться в зависимости от дня недели и даже времени суток.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Главное:

  • Сезонный ажиотаж: с началом лета пассажиропоток стремительно растет - количество пересечений границы в течение выходных достигло 115 тысяч в сутки, при этом июнь будет преимущественно месяцем выезда из Украины.
  • Где самые большие очереди: наибольшую нагрузку фиксируют сейчас на пунктах пропуска "Шегини" и "Устилуг", в то же время некоторые другие направления остаются пустыми.
  • Когда ехать лучше: ГПСУ советует планировать пересечение границы утром в будние дни (в наименее загруженное время), ведь вечерние часы и выходные - традиционно собирают самые большие очереди.

Какова ситуация с очередями на границе сейчас

Сейчас самые большие очереди на границе с Польшей наблюдаются на пунктах пропуска "Шегини" и "Устилуг" (60 легковых авто).

При этом, по словам представителя ГПСУ, "есть и пустые пункты пропуска" (по состоянию на 15:00 8 июня - "Рава-Русская", "Грушев" и "Смильница").

На границе с Польшей растут очереди. Когда и через какие пункты лучше ехатьСостояние очередей перед пунктами пропуска с Польшей по состоянию на 15:00 8 июня 2026 года (скриншот: facebook.com/zahidnuy.kordon)

В целом, по данным Демченко, "пассажиропоток с 1 июня имеет тенденцию к росту".

"Раньше в будни, например, пересекали границу 85 тысяч граждан. 1-2 июня - пассажиропоток был на уровне 95 тысяч пересечений и дальше рос", - поделился спикер ГПСУ.

В течение прошлых выходных (6-7 июня) - "и в субботу, и в воскресенье, пассажиропоток был на уровне 115 тысяч пересечений границы за сутки".

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Есть ли разница между въездом и выездом из страны

Демченко рассказал, что "во все эти дни идет преимущество на выезд из Украины".

"То есть начало летнего сезона, начало отпусков, начало каникул у детей... Все это, как и в предыдущие годы, создает тенденцию возможности людям поехать за границу", - объяснил специалист.

Он отметил, что июнь месяц в целом "будет преобладать сугубо на выезд из Украины".

При этом "июль - уже может колебаться 50 на 50, поскольку часть людей начнет возвращаться домой".

"А в августе - уже больше преимущество будет идти на въезд в Украину", - сообщил представитель ГПСУ.

Как избежать очередей и задержек: советы ГПСУ

Чтобы избежать существенных задержек на границе, Демченко посоветовал всем путешественникам:

  • ознакамливаться с очередями заранее (при планировании маршрута);
  • выбирать для себя менее загруженные направления (пункты пропуска).

"Вчера, где-то в обед, были все пункты пропуска загружены. И в субботу. Утром сегодня очередей не было", - рассказал спикер ГПСУ.

Он уточнил, что "очереди растут по мере того, как люди начинают ехать за границу".

"Сейчас ближе к обеду в отдельных пунктах пропуска - очереди. Но совет людям: будние дни утро - наименее загруженные пункты пропуска".

Следовательно, больше всего людей в пунктах пропуска (на выезд из Украины) бывает обычно вечером и на выходных.

"Ближе к выходным и, собственно, вечер - это как раз то время, когда пункты пропуска на выезд будут иметь очереди", - констатировал Демченко.

В завершение он напомнил, что следить за актуальной информацией об очередях на границе можно на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины ("Западная граница").

На границе с Польшей растут очереди. Когда и через какие пункты лучше ехатьСостояние очередей перед пунктами пропуска с различными странами, на выезд из Украины, по состоянию на 15:00 8 июня 2026 года (скриншот: facebook.com/zahidnuy.kordon)

Информация о загруженности на различных пунктах пропуска обновляется там каждые три часа.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Тернопольской области на год ограничивают движение по международной трассе (для водителей организовали объезд).

Кроме того, мы объясняли, что изменилось для украинцев на границе с 10 апреля - что стоит знать о въезде в ЕС по-новому.

Читайте также о выезде за границу с кредитом или на больничном (кого реально могут не выпустить из Украины).

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