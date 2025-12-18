ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Копейки переименуют в шаги: Рада дала старт процессу

Киев, Четверг 18 декабря 2025 11:49
UA EN RU
Копейки переименуют в шаги: Рада дала старт процессу Фото: копейки в Украине переименуют в шаги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная Рада проголосовала за переименование копейки на шаг. Соответствующий законопроект по десоветизации названия разменной монеты Украины поддержали в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Что изменится

"За" отдали свои голоса 264 народных депутата. Смена копейки на шаг станет символическим завершением денежной реформы 1996 года.

Законопроектом, среди инициаторов которого есть спикер ВРУ Руслан Стефанчук, предлагается изменить название разменной монеты с "копейка" на исконно украинский - "шаг".

Слово "шаг", как добавляют нардепы, часто встречается в произведениях Шевченко, Леси Украинки, Котляревского и других украинских классиков.

В 1918 году Центральная Рада выпускала разменные деньги номиналом 10-50 шагов. Они использовались в обращении до 1919 года, после чего были отменены большевиками.

"Это решение имеет не только технический, но и символический смысл. "Копейка" - наследие московской империи и советского прошлого. Зато "шаг" - историческое украинское название, которое употреблялось еще во времена Гетманщины и Украинской Народной Республики", - объясняют инициаторы.

Изменения, как отмечают в Раде, не потребуют дополнительных расходов: монеты "копейка" и "шаг" некоторое время будут находиться в обращении одновременно, а соотношение останется 1:1.

Что дальше

По данным НБУ, в обращении в Украине находится почти 14 млрд монет.

В дальнейшем планируется выпуск только монет "50 шагов" - в течение примерно 3-4 лет, в количестве десятков миллионов штук. Все остальные номиналы будут от 1 гривны и выше.

Что касается законопроекта о переименовании "копейки" на "шаг", Верховная Рада провела дискуссию о проведении дополнительного пленарного заседания 27 декабря. Соответствующее предложение поддержали 241 народный депутат.

Таким образом, в целом законопроект о переименовании разменной монеты нардепы рассмотрят во втором чтении в следующую субботу.

Инициатива по переименованию копеек на шаги

Как мы писали ранее, Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять за основу и в целом проект закона о переименовании копеек на шаги.

Напомним, в прошлом году Национальный банк Украины инициировал изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг". Идею поддержали Институт истории Украины, Институт языкознания и Украинский институт национальной памяти.

Добавим, что Нацбанк планирует выпускать только монеты номиналом 50 шагов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Верховная рада
Новости
Зеленский поддержал идею электронного голосования на выборах президента
Зеленский поддержал идею электронного голосования на выборах президента
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW