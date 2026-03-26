Контрнаступ ЗСУ на півдні: звільнено 9 населених пунктів, ще три - зачищені

Військові розповіли, що на Олександрівському напрямку триває контрнаступальна операція ЗСУ.

Станом на 25 березня 2026 року українські війська звільнили 9 населених пунктів (7 у Дніпропетровській області та 2 в Запорізькій) і ще 3 повністю зачистили від противника.

Українські війська відновили контроль над близько 440 км² території.

З початку операції, що триває з 29 січня 2026 року, втрати російських військ склали 3 676 осіб, з яких безповоротні - 2 653, санітарні - 1 023, а 11 потрапили в полон.

Також українські війська знищили 565 одиниць техніки та озброєння противника, серед яких:

бойові броньовані машини - 13;

автомобільна техніка - 141;

артилерійські системи - 250;

мото- та квадротехніка - 153;

танки - 8.

Крім того, українські підрозділи ліквідували 1 283 безпілотники типу "Крило" та 140 пунктів управління БпЛА.