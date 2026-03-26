Контрнаступ ЗСУ на півдні: звільнено 9 населених пунктів, ще три - зачищені

Під час контрнаступу на Олександрівському напрямку українські війська звільнили від російських окупантів 9 населених пунктів і ще 3 повністю зачистили від противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.
Військові розповіли, що на Олександрівському напрямку триває контрнаступальна операція ЗСУ.
Станом на 25 березня 2026 року українські війська звільнили 9 населених пунктів (7 у Дніпропетровській області та 2 в Запорізькій) і ще 3 повністю зачистили від противника.
Українські війська відновили контроль над близько 440 км² території.
З початку операції, що триває з 29 січня 2026 року, втрати російських військ склали 3 676 осіб, з яких безповоротні - 2 653, санітарні - 1 023, а 11 потрапили в полон.
Також українські війська знищили 565 одиниць техніки та озброєння противника, серед яких:
Крім того, українські підрозділи ліквідували 1 283 безпілотники типу "Крило" та 140 пунктів управління БпЛА.
Олександрівський напрямок розташований на межі Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Проведення наступальної операції ДШВ офіційно підтвердили наприкінці лютого.
Головна мета операції - зупинити просування противника в Дніпропетровській та Запорізькій областях і витіснити його за адміністративні межі регіону.
За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою. Проте ЗСУ не лише тримають оборону, а й переходять до активних дій.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що від кінця січня українські війська відновили контроль над 400 км² території та 8 населеними пунктами на цьому напрямку.