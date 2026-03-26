Контрнаступление ВСУ на юге: освобождены 9 населенных пунктов, еще три - зачищены

Во время контрнаступления на Александровском направлении украинские войска освободили от российских оккупантов 9 населенных пунктов и еще 3 полностью зачистили от противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.
Военные рассказали, что на Александровском направлении продолжается контрнаступательная операция ВСУ.
По состоянию на 25 марта 2026 года украинские войска освободили 9 населенных пунктов (7 в Днепропетровской области и 2 в Запорожской) и еще 3 полностью зачистили от противника.
Украинские войска восстановили контроль над около 440 км² территории.
С начала операции, которая продолжается с 29 января 2026 года, потери российских войск составили 3 676 человек, из которых безвозвратные - 2 653, санитарные - 1 023, а 11 попали в плен.
Также украинские войска уничтожили 565 единиц техники и вооружения противника, среди которых:
Кроме того, украинские подразделения ликвидировали 1 283 беспилотника типа "Крыло" и 140 пунктов управления БпЛА.
Александровское направление расположено на границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Проведение наступательной операции ДШВ официально подтвердили в конце февраля.
Главная цель операции - остановить продвижение противника в Днепропетровской и Запорожской областях и вытеснить его за административные границы региона.
По словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, ситуация на этом участке фронта остается напряженной. Однако ВСУ не только держат оборону, но и переходят к активным действиям.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что с конца января украинские войска восстановили контроль над 400 км² территории и 8 населенными пунктами на этом направлении.