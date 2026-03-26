Контрнаступление ВСУ на юге: освобождены 9 населенных пунктов, еще три - зачищены

Военные рассказали, что на Александровском направлении продолжается контрнаступательная операция ВСУ.

По состоянию на 25 марта 2026 года украинские войска освободили 9 населенных пунктов (7 в Днепропетровской области и 2 в Запорожской) и еще 3 полностью зачистили от противника.

Украинские войска восстановили контроль над около 440 км² территории.

С начала операции, которая продолжается с 29 января 2026 года, потери российских войск составили 3 676 человек, из которых безвозвратные - 2 653, санитарные - 1 023, а 11 попали в плен.

Также украинские войска уничтожили 565 единиц техники и вооружения противника, среди которых:

боевые бронированные машины - 13;

автомобильная техника - 141;

артиллерийские системы - 250;

мото- и квадротехника - 153;

танки - 8.

Кроме того, украинские подразделения ликвидировали 1 283 беспилотника типа "Крыло" и 140 пунктов управления БпЛА.