ua en ru
Чт, 19 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Сили оборони перейшли у контратаку на одному з напрямків фронту, - військові

Четвер 19 лютого 2026 14:41
UA EN RU
Сили оборони перейшли у контратаку на одному з напрямків фронту, - військові Фото: українські військові на фронті (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Українські захисники проводять активні штурмові та контратакувальні дії на Олександрівському напрямку. Головна мета - зупинити просування загарбників у бік Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

Читайте також: ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей через збої Starlink і Telegram у РФ, - ISW

За словами речника, ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою. Проте ЗСУ не лише тримають оборону, а й переходять до активних дій, щоб не дати російським військам прорватися до населеного пункту Покровське та кордонів Дніпропетровської області.

"Ситуація там доволі непроста, але Сили оборони України знищують ворога, намагаються не дати йому просунутись", - розповів Волошин.

За його словами, українські військові продовжують активні бойові дії для стримування наступу армії РФ та стабілізації обстановки на цій ділянці фронту.

"Ми проводимо далі контратакувальні й штурмові дії, тому ворогові там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності", - додав речник.

Ситуація на Олександрівському напрямку

У 2026 році Олександрівський напрямок, що на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, став однією з найгарячіших точок фронту через активний наступ ворога.

За словами речника Сил оборони Півдня, на цій ділянці українські захисники не лише тримають оборону, а й проводять контратаки та штурми, намагаючись повністю зачистити "сіру зону" від піхотних груп РФ і максимально скоротити її масштаби.

Також в коментарі РБК-Україна Волошин розповідав, що пропагандистські ресурси РФ публікують спотворені карти бойових дій, які суттєво відрізняються від офіційної інформації Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, лише протягом минулої доби, 18 лютого, окупанти десять разів атакували на цьому напрямку.

Російські війська намагалися просунутися у бік низки населених пунктів, зокрема Іванівки, Тернового, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя, Соснівки та Злагоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Сніговий колапс і пів метра води: де негода паралізувала життя українців (фото, відео)
Сніговий колапс і пів метра води: де негода паралізувала життя українців (фото, відео)
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"