Сили оборони перейшли у контратаку на одному з напрямків фронту, - військові

Українські захисники проводять активні штурмові та контратакувальні дії на Олександрівському напрямку. Головна мета - зупинити просування загарбників у бік Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

За словами речника, ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою. Проте ЗСУ не лише тримають оборону, а й переходять до активних дій, щоб не дати російським військам прорватися до населеного пункту Покровське та кордонів Дніпропетровської області.

"Ситуація там доволі непроста, але Сили оборони України знищують ворога, намагаються не дати йому просунутись", - розповів Волошин.

За його словами, українські військові продовжують активні бойові дії для стримування наступу армії РФ та стабілізації обстановки на цій ділянці фронту.

"Ми проводимо далі контратакувальні й штурмові дії, тому ворогові там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності", - додав речник.