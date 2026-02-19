Сили оборони перейшли у контратаку на одному з напрямків фронту, - військові
Українські захисники проводять активні штурмові та контратакувальні дії на Олександрівському напрямку. Головна мета - зупинити просування загарбників у бік Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
За словами речника, ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою. Проте ЗСУ не лише тримають оборону, а й переходять до активних дій, щоб не дати російським військам прорватися до населеного пункту Покровське та кордонів Дніпропетровської області.
"Ситуація там доволі непроста, але Сили оборони України знищують ворога, намагаються не дати йому просунутись", - розповів Волошин.
За його словами, українські військові продовжують активні бойові дії для стримування наступу армії РФ та стабілізації обстановки на цій ділянці фронту.
"Ми проводимо далі контратакувальні й штурмові дії, тому ворогові там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності", - додав речник.
Ситуація на Олександрівському напрямку
У 2026 році Олександрівський напрямок, що на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, став однією з найгарячіших точок фронту через активний наступ ворога.
За словами речника Сил оборони Півдня, на цій ділянці українські захисники не лише тримають оборону, а й проводять контратаки та штурми, намагаючись повністю зачистити "сіру зону" від піхотних груп РФ і максимально скоротити її масштаби.
Також в коментарі РБК-Україна Волошин розповідав, що пропагандистські ресурси РФ публікують спотворені карти бойових дій, які суттєво відрізняються від офіційної інформації Генерального штабу ЗСУ.
За даними Генштабу, лише протягом минулої доби, 18 лютого, окупанти десять разів атакували на цьому напрямку.
Російські війська намагалися просунутися у бік низки населених пунктів, зокрема Іванівки, Тернового, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя, Соснівки та Злагоди.