Катастрофічні втрати: Сирський розкрив деталі провалу 4-денного наступу РФ

Протягом 17–20 березня РФ посилила наступ на кількох напрямках, розгорнулися запеклі бої. Десятки тисяч солдатів були кинуті у "м’ясні штурми", але їхня спроба провалилася з катастрофічними втратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Наступ РФ та напрями удару

Як розповів головком, протягом чотирьох діб цього тижня, із 17 до 20 березня 2026 року, підвищувалася інтенсивність наступальних дій росіян.

"Ворог намагався прорвати оборонні порядки наших військ одразу на кількох стратегічних напрямках. По всій лінії бойового зіткнення розгорнулися запеклі бої. Загалом ворог за ці чотири дні провів 619 штурмових дій", - зазначив Сирський.

За його словами, основний удар загарбники зосередили на Покровському та Олександрівському напрямках, де була найвища кількість атак. Зокрема на Покровському напрямку війська РФ атакували позиції українських військ 163 рази, на Олександрівському напрямку - 96 разів.

Не менш напруженою залишалася ситуація на Костянтинівському напрямку, де російські війська вчинили 84 штурмові дії, а також на Очеретинському, Лиманському та Куп’янському напрямках, де сталося загалом понад півтори сотні бойових зіткнень.

ЗСУ зірвали плани загарбників

"Попри колосальний тиск та залучення значних резервів, російське командування не змогло виконати поставлені завдання. Завдяки професійним, злагодженим діям українських воїнів, на кількох напрямках наступальні дії ворога вдалося зупинити. На деяких ділянках фронту бої високої інтенсивності тривають, але ворог змушений переходити до перегрупування своїх сил", - заявив Сирський.

Загарбники намагаються підтягнути нові підрозділи та готуються до продовження атак, роблячи ставку на погіршення погодних умов, що, на їхню думку, має знизити ефективність української аеророзвідки, завадити роботі безпілотних систем і артилерії.

Катастрофічні втрати Росії

За словами головкома, "командування військ РФ кинуло у "м’ясні штурми" десятки тисяч солдатів, однак ціна цієї спроби наступу виявилася для агресора катастрофічною".

"За чотири доби інтенсивних штурмових дій ворог втратив понад 6090 військовослужбовців убитими й пораненими. Тоді як протягом тижня загальні втрати ворога склали близько 8710 осіб убитими і важкопораненими", - заявив Сирський.

Також Сили оборони знищили чимало ворожої військової техніки й озброєння.

"Ми були готові до збільшення інтенсивності навали російської орди, тож прийняли необхідні управлінські рішення. Війська отримали поповнення, були забезпечені військовою технікою, озброєнням, боєприпасами", - розповів головнокомандувач.

"Водночас хочу наголосити на тому, що успішне відбиття масованих штурмів ворога стало можливим насамперед завдяки мужності та стійкості кожного воїна, який виконує бойові завдання і тримає стрій у цих надскладних умовах", - додав він.

За його словами, як і чотири роки тому, на початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники довели свою перевагу на полі бою.

На окремих напрямках воїни ЗСУ перехопили ініціативу та проводять власні активні дії, застосовуючи тактику активної оборони.

"Дякую воїнам, які вистояли під натиском ворога, утримують визначені рубежі та продовжують звільняти українську землю від загарбників", - наголосив Сирський.