Контрнаступление ВСУ на юге: освобождены 9 населенных пунктов, еще три - зачищены

13:15 26.03.2026 Чт
На Александровском направлении враг потерял 3676 военных
aimg Ірина Глухова
Фото: украинские военные на фронте (Getty Images)

Во время контрнаступления на Александровском направлении украинские войска освободили от российских оккупантов 9 населенных пунктов и еще 3 полностью зачистили от противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Читайте также: Катастрофические потери: Сырский раскрыл детали провала 4-дневного наступления РФ

Военные рассказали, что на Александровском направлении продолжается контрнаступательная операция ВСУ.

По состоянию на 25 марта 2026 года украинские войска освободили 9 населенных пунктов (7 в Днепропетровской области и 2 в Запорожской) и еще 3 полностью зачистили от противника.

Украинские войска восстановили контроль над около 440 км² территории.

С начала операции, которая продолжается с 29 января 2026 года, потери российских войск составили 3 676 человек, из которых безвозвратные - 2 653, санитарные - 1 023, а 11 попали в плен.

Также украинские войска уничтожили 565 единиц техники и вооружения противника, среди которых:

  • боевые бронированные машины - 13;
  • автомобильная техника - 141;
  • артиллерийские системы - 250;
  • мото- и квадротехника - 153;
  • танки - 8.

Кроме того, украинские подразделения ликвидировали 1 283 беспилотника типа "Крыло" и 140 пунктов управления БпЛА.

Ситуация на Александровском направлении

Александровское направление расположено на границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Проведение наступательной операции ДШВ официально подтвердили в конце февраля.

Главная цель операции - остановить продвижение противника в Днепропетровской и Запорожской областях и вытеснить его за административные границы региона.

По словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, ситуация на этом участке фронта остается напряженной. Однако ВСУ не только держат оборону, но и переходят к активным действиям.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что с конца января украинские войска восстановили контроль над 400 км² территории и 8 населенными пунктами на этом направлении.

Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
