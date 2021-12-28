Из конституции Беларуси решили убрать безъядерный статус

Из действующей редакции предлагается убрать фразу: "Республика Беларусь имеет целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство - нейтральным".

Вместо этого там предлагается добавить фразу: "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".

Напомним, конституционный референдум намечен на февраль 2022 года, однако его конкретная дата пока не объявлена. В свою очередь, проект изменений в конституцию был обнародован только 27 декабря.

Несмотря на ожидания, в положениях нет упоминания о досрочных выборах президента. В то же время, парламентские выборы должны пройти в определенное действующим законодательством время.