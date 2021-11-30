Лукашенко может попросить Путина вернуть ядерное оружие: при каком условии

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко может попросить Россию вернуть ядерное оружие в страну. При условии, что НАТО перебросит ядерное вооружение из Германии в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "РИА Новости".

В частности, ему задали вопрос о том, что будет, если ядерное оружие разместят в Польше.

"Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь… Мы договоримся какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Я же не зря сказал, мы на территории Беларуси к этому готовы", - отметил Лукашенко.

Отметим, после распада СССР Беларусь как и Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и передала боеголовки России.