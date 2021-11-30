ru ua
Вт, 30 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лукашенко может попросить Путина вернуть ядерное оружие: при каком условии

Новина українською →
Минск, Вторник 30 ноября 2021 15:45
Лукашенко может попросить Путина вернуть ядерное оружие: при каком условии Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко может попросить Россию вернуть ядерное оружие в страну. При условии, что НАТО перебросит ядерное вооружение из Германии в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "РИА Новости".

В частности, ему задали вопрос о том, что будет, если ядерное оружие разместят в Польше.

"Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь… Мы договоримся какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Я же не зря сказал, мы на территории Беларуси к этому готовы", - отметил Лукашенко.

Отметим, после распада СССР Беларусь как и Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и передала боеголовки России.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может разместить ядерное оружие в странах Восточной Европы при условии, что Германия откажется от его размещения на своей территории.

Отметим, посол Украины в Германии Андрей Мельник в апреле 2021 года говорил, что Киев поднимет вопрос возвращения ядерного статуса, если не вступит в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко НАТО Ядерное оружие
NEWS
Путин ответил, готовится ли новое вторжение России в Украину
Путин ответил, готовится ли новое вторжение России в Украину
DAILY
"Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора "Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны