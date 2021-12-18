Минск подтвердил готовность разместить в Беларуси ядерное оружие России
Фото: глава МИД Беларуси Владимир Макей (flickr.com)
Беларусь готова разместить на своей территории ядерное оружие России. Власти страны готовы пойти на такой шаг при угрозе со стороны НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
"Мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения", - заявил Макей в интервью одному из телеканалов, фрагменты которого опубликовало агентство "БелТА".
Министр добавил, что на такой шаг Минск пойдет в случае угрозы со стороны НАТО.
Макей напомнил, что Александр Лукашенко уже заявлял о готовности Беларуси разместить на территории страны ядерное оружие России.
Отметим, о готовности предложить России разместить в Беларуси ядерное оружие Лукашенко заявил в конце ноября.