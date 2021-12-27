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Опубликован проект новой конституции Беларуси. Ограничивает количество сроков президента

Новина українською →
Минск, Понедельник 27 декабря 2021 14:41
Опубликован проект новой конституции Беларуси. Ограничивает количество сроков президента Фото: Беларусь опубликовала проект обновленной Конституции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Беларуси вынесли на общественное обсуждение проект обновленной конституции страны. Документ разместили на сайте Национального правового интернет-портала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на провластное издание "Белта".

Белорусам предложили высказать свое мнение относительно проекта обновленной Конституции. Сделать они это могут в виде письма на электронную почту Национального центра правовой информации или через электронную форму на его сайте.

Что предлагает проект Конституции Беларуси

Среди главных изменений, которые предлагается внести в конституцию:

  • ограничение количества президентских сроков (максимум 2);
  • увеличение возрастного порога для кандидата в президенты (не моложе 40 лет);
  • запрет выдвигаться в президенты владельцам иностранного гражданства, лицам с видом на жительство или другими документами иностранных государств;
  • у президента забрали право назначать членов Центризбиркома, а также назначать и увольнять председателей Конституционного суда и Верховного суда;
  • право назначать глав КС, ВС и Центризбиркома переходит к Всебелорусскому народному собранию;
  • Всебелорусское народное собрание может сместить президента, если он нарушит Конституцию;
  • в случае гибели президента его обязанности переходят к главе Совета Республики;
  • президент Беларуси после завершения своего срока может прижизненно быть членом Совета Республики.

Полный текст проекта обновленной Конституции Беларуси:

Напомним, глава белорусского режима Александр Лукашенко не исключал проведение президентских выборов после принятия новой конституции.

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