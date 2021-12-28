З конституції Білорусі вирішили прибрати без'ядерний статус

З конституції Білорусі вирішили прибрати згадку про нейтральний і без'ядерний статус республіки. Зі статті 18 пропонують прибрати норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на провладне видання "Белта" .

Попри очікування, в положеннях немає згадки про дострокові вибори президента. Водночас парламентські вибори мають пройти у визначений чинним законодавством час.

Нагадаємо, конституційний референдум намічений на лютий 2022 року, проте його конкретна дата поки не оголошена. Своєю чергою, проєкт змін до конституції був оприлюднений тільки 27 грудня.

Замість цього там пропонується додати фразу: "Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території стосовно інших держав".

З чинної редакції пропонується прибрати фразу:"Республіка Білорусь має на меті зробити свою територію без'ядерною зоною, а державу - нейтральною".

У листопаді лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявляв, що може попросити Росію повернути ядерну зброю Білорусі, якщо будуть військові загрози з боку країн НАТО.

Про можливість появи на території Білорусі ядерної зброї заявляв міністр закордонних справ Володимир Макей.

Пізніше Міністерство закордонних справ Росії не виключило, що Москва може передати Білорусі ядерну зброю.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Україну вже лякали розміщенням ядерної зброї в окупованому Криму, але й у випадку Білорусі, якщо така передача відбудеться, Київ знатиме, де знаходиться частина російського ядерного потенціалу.