У Конотопі відновили електропостачання: що кажуть в "Укренерго"

Споживачам у місті Конотоп у Сумській області повернули світло. Це сталось на шостий день після початку перебоїв з електропостачанням унаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національної енергетичної компанії "Укренерго" у Telegram.
"Усі споживачі в Конотопі знову зі світлом", - розповіли в "Укренерго" зранку четверга, 29 жовтня.
Зазначається, що "наразі електроенергія подається почергово".
"Порядок та черговість її подачі регулюють енергетики", - пояснили в НЕК.
Насамкінець в енергетичній компанії подякували всім, хто долучився до відновлення електропостачання - за професіоналізм і злагоджену роботу.
Перебої з електропостачанням у Конотопі почались після ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі ніч на 24 жовтня.
Значна частина міста залишилась також без газу, а воду почали подавати за графіком.
Частина пошкоджених об'єктів була повністю зруйнована.
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомляв, що місту терміново потрібно було щонайменше 40 тонн дизельного пального - для роботи генераторів і "пунктів незламності".
Тим часом у "Сумиобленерго" розповіли РБК-Україна, що роботи з відновлення електропостачання тривають безперервно.
Попри тривалу відсутність електроенергії, освітні заклади Конотопа працюють.
Дитячі садочки, за словами мера, відкриті. Гарячим харчуванням дітей забезпечують.
Тим часом школи - перебувають на канікулах згідно з графіком, який збігся з періодом відключень.
28 жовтня на складну ситуацію, що склалась у Конотопі, відреагував прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що на прикордонні Сумської та Чернігівської областей активізувалися російські ДРГ.
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