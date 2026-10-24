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Частина Сумщини залишилася без світла через атаки РФ

09:02 24.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Частина Сумщини залишилася без світла через атаки РФ Ілюстративне фото: частина Сумщини залишилася без світла через атаки Росії (колаж РБК-Україна)
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Вранці 24 жовтня частина Сумської області залишилася без електроенергії внаслідок російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

"Шановні споживачі електроенергії! У частині Сумщини маємо знеструмлення через збройну агресію Росії", - йдеться в повідомленні.

За інформацією "Сумиобленерго", енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Зазначається, що терміни відновлення залежать передусім від безпекової ситуації.

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, у більшості регіонів України діють обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.

Водночас внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися.

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Сумська область Електроенергія Війна в Україні Атака дронів Відключеня світла
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