На прикордонні Сумщини та Чернігівщини активізувалися російські ДРГ, - Демченко

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

"За останні кілька тижнів дещо активізувалися диверсійно-розвідувальні групи. В першу чергу це стосується Сумської області. І кілька випадків спроб заходу російських ДРГ фіксувалися і в межах Чернігівщини", - сказав Демченко.

Речник зазначив, що Сили оборони України використовують протидиверсійні резерви та технічні засоби, щоб своєчасно виявляти такі групи й не давати їм реалізувати свої плани.

За його словами, останнім часом кількість атак російських піхотних груп дещо збільшилася і на Сумщині, переважно у Шосткинському та Конотопському районах. Однак інтенсивність застосування сил там поки не така, як на Харківщині.

"Але знову ж таки, якщо Росія знайде додаткові ресурси в живій силі, в першу чергу, то варто очікувати, що можуть бути посилені атаки і в межах Сумської області також. По Чернігівщині, до прикладу, за останній вже довгий період піхотних груп противника по лінії кордону ми не фіксували", - розповів Демченко.