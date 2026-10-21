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На прикордонні Сумщини та Чернігівщини активізувалися російські ДРГ, - Демченко

10:04 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Степанова
На прикордонні Сумщини та Чернігівщини активізувалися російські ДРГ, - Демченко Фото: на прикордонні Сумщини та Чернігівщини активізувалися російські ДРГ (Getty Images)
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Протягом останніх кількох тижнів російські диверсійно-розвідувальні групи активізувалися на прикордонні Сумської та Чернігівської областей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

"За останні кілька тижнів дещо активізувалися диверсійно-розвідувальні групи. В першу чергу це стосується Сумської області. І кілька випадків спроб заходу російських ДРГ фіксувалися і в межах Чернігівщини", - сказав Демченко.

Речник зазначив, що Сили оборони України використовують протидиверсійні резерви та технічні засоби, щоб своєчасно виявляти такі групи й не давати їм реалізувати свої плани.

За його словами, останнім часом кількість атак російських піхотних груп дещо збільшилася і на Сумщині, переважно у Шосткинському та Конотопському районах. Однак інтенсивність застосування сил там поки не така, як на Харківщині.

"Але знову ж таки, якщо Росія знайде додаткові ресурси в живій силі, в першу чергу, то варто очікувати, що можуть бути посилені атаки і в межах Сумської області також. По Чернігівщині, до прикладу, за останній вже довгий період піхотних груп противника по лінії кордону ми не фіксували", - розповів Демченко.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ повідомляли, що російські окупанти намагаються розширити зону контролю у Сумській та Харківській областях.

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