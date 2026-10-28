Конотоп п'яту добу без світла: Корецький доручив терміново виправити ситуацію
Конотоп п'яту добу залишається без світла внаслідок російської атаки на об'єкт енергетичної інфраструктури, критична інфраструктура міста працює на резервних джерелах живлення.
Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Через відсутність електропостачання в місті розгорнуті "пункти незламності". Водночас профільні відомства працюють над стабілізацією ситуації.
Прем'єр-міністр повідомив, що доручив Міненерго та "Укренерго" терміново розібратися в ситуації та якнайшвидше відновити електропостачання в Конотопі.
"Окремо Уряд уже сьогодні забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення", - зазначив він.
За словами глави Уряду, пальне необхідне для стабільної роботи міської котельні та водоканалу.
Нагадаємо, що у Конотопі Сумської області п'яту добу поспіль тривають серйозні перебої з електропостачанням через російські удари по енергетичній інфраструктурі.
Частина пошкоджених об'єктів зазнала серйозних руйнувань, а критичній інфраструктурі міста терміново необхідний запас дизельного пального для забезпечення роботи генераторів і пунктів незламності.
Попередні проблеми з енергопостачанням у регіоні фіксувалися під час попередніх масованих хвиль ударів.
Зокрема, у жовтні частина Сумщини залишилася без світла через атаки РФ, коли енергетики змушені були в екстреному режимі ліквідовувати наслідки пошкоджень мереж.
Тоді фахівці "Сумиобленерго" також наголошували на складній ситуації в регіоні внаслідок збройної агресії Росії.