RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Конотопе восстановили электроснабжение: что говорят в "Укрэнерго"

11:14 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Потребителям в городе Конотоп в Сумской области вернули свет. Это произошло на шестой день после начала перебоев с электроснабжением в результате ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram.

Как подается электроэнергия в Конотопе

"Все потребители в Конотопе снова со светом", - рассказали в "Укрэнерго" утром четверга, 29 октября.

Отмечается, что "в настоящее время электроэнергия подается поочередно".

"Порядок и очередность ее подачи регулируют энергетики", - объяснили в НЭК.

В заключение в энергетической компании поблагодарили всех, кто присоединился к возобновлению электроснабжения - за профессионализм и слаженную работу.

Публикация НЭК "Укрэнерго" (скриншот: t.me/Ukrenergo)

Какая ситуация сложилась в городе из-за атак РФ

Перебои с электроснабжением в Конотопе начались после вражеских ударов по энергетической инфраструктуре в ночь на 24 октября.

Значительная часть города осталась без газа, а воду начали подавать по графику.

Часть поврежденных объектов была полностью разрушена.

Конотопский городской глава Артем Семенихин сообщал, что городу срочно потребовалось по меньшей мере 40 тонн дизельного горючего - для работы генераторов и "пунктов несокрушимости".

Между тем в "Сумыоблэнерго" рассказали РБК-Украина, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются непрерывно.

Несмотря на длительное отсутствие электроэнергии, Конотопские образовательные учреждения работают.

Детские садики, по словам мэра, открыты. Горячим питанием детей обеспечивают.

Между тем школы - находятся на каникулах согласно графику, который совпал с периодом отключений.

28 октября на сложную ситуацию, сложившуюся в Конотопе, отреагировал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Напомним, ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что на пограничье Сумской и Черниговской областей активизировались российские ДРГ.

Тем временем мы объясняли, как безопасно ездить на авто во время блекаута (когда вокруг - темнота).

Читайте также, как подготовить дом к холодам и зиме во время войны - что советуют в ГСЧС.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сумская областьКонотопЭлектроэнергияОтключения светаУкрэнергоБлэкаутУслуги ЖКХ