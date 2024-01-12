Конгрес погодить нову допомогу Україні швидше, ніж передадуть активи РФ, - посол у США

Україна продовжує отримувати військову допомогу від Сполучених Штатів Америки, проте їй "потрібно більше зброї", тож терміново необхідно ухвалити нові законопроєкти. І це станеться швидше, ніж Києву передадуть конфісковані активи Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у США Оксану Маркарову в інтерв'ю "Голосу Америки" .

За її словами, пріоритетом для українського посольства є погодження Конгресом пакета на 61 мільярд доларів.

"Насправді, департамент оборони США й особисто міністр Остін, роблять дуже багато для того, щоб в будь-якій ситуації, максимально нам допомагати. Деякі підрозділи дуже активно виділяють із власних запасів. Однак, ми теж повинні розуміти, що чим швидше буде ухвалено цей законопроєкт, тим менше нам буде треба просити звичайних службовців тут, проявляти героїзм. Вони теж повинні діяти абсолютно в межах своїх правил", - зазначила посол.

Водночас навіть, якщо нових виділень наразі немає, Україна продовжує отримувати допомогу від США із попередніх закупівель.

"Дуже багато виділень які були влітку, особливо які закуповувались по програмі USAI, - пам’ятаєте були великі пакети по 3 млрд доларів, по 2 млрд доларів? - це все були закупівлі. Тому постачання тривають. І якщо ми не бачимо нових виділень, постачання насправді йдуть, зниження немає. Чи означає це що нам достатньо зброї? - ні", - пояснила Маркарова.

Вона наголосила, що Україні потрібно більше зброї, для цього терміново потрібні нові законопроєкти й повноваження для виділення з власних запасів і також нові закупівлі.

"Тому, всі очі зараз на Конгрес", - зазначила посол у США.

Відповідаючи на запитання чи дійсно можуть російські активи стати альтернативним джерелом фінансування для Києва, Маркарова зауважила, що це частина єдиного процесу.

За її словами, арешт російських активів не варто розглядати окремо від додаткової допомоги, доля якої нині залежить від американських законодавців.

"Ми всі працюємо над планом "А". І план "А" включає як отримання додаткової допомоги, так і конфіскацію. Конфіскація російських активів – це не план "Б". Ми над цим працюємо ще з минулого року. Це не "або-або". Тобто, ми працюємо і над конфіскацією суверенних активів і над конфіскацією приватних активів, як в Україні та і в США", - зазначила представниця України.

Вона вважає, що Конгрес погодить новий пакет допомоги Києву швидше ніж буде погоджена процедура передачі активів РФ.

Відтак, російські активи навряд чи можна вважати альтернативним способом фінансування, якщо Конгрес і надалі затягуватиме погодження пакета на 61 мільярд доларів.

За словами Маркарової, передача російських активів Україні, навіть якщо рішення буде ухвалено швидко, буде "справою місяців".

"Це рішення вимагає участі дуже великої кількості країн", - пояснила вона, додаючи, що хоча частина активів, яка є у США, не найбільша, дуже важливо, яку позицію займуть саме Сполучені Штати.

Посол сподівається, що одразу після ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та розв'язання бюджетних питань, які є першочерговими для уряду США, Конгрес приступить до законопроєктів про конфіскацію російських активів.

Проблеми з фінансуванням США допомоги Україні

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість з цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні.

Після довгих суперечок у США схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".

У США точаться суперечки про посилення кордону з Мексикою. Республіканці виставили вимогу ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

У Білому домі очікують, що демократи та республіканці досягнуть угоди у січні 2024 року.

Вчора республіканці оприлюднили документ під назвою "План перемоги України". Він містить пояснення, як США мають сприяти допомозі Україні, і критику адміністрації президента Джо Байдена.

Передача Україні активів РФ

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України країни Заходу заморозили активи країни-агресора.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці широкомасштабного вторгнення РФ.

Днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країни-партнери наблизилися до вирішення цього питання.

11 січня стало відомо, що Білий дім підтримав законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених активів РФ, і направити ці кошти на відбудову України.