Байден підписав закон про тимчасовий бюджет без допомоги Україні

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні та Ізраїлю. Таким чином США знову вдалося уникнути "шатдауну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду у четвер, 16 листопада. Зазначається, що низка федеральних органів США отримали фінансування до 19 січня 2024 року, щоб продовжити проєкти і заходи.

Ще низка урядових органів будуть фінансуватися у рамках тимчасового бюджету до 2 лютого 2024 року.

Варто додати, що тимчасовий бюджет не включає коштів для надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Що передувало

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість з цих коштів (60 млрд доларів) - хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Ініціатива президента зіткнулася з опором у Палаті представників США, де новий спікер Майк Джонсон захотів розглядати допомогу Україні та Ізраїлю окремо. Він вніс окремий пакет для Ізраїлю на розгляд Палати, його підтримали. Проте у Сенаті відмовилися розглядати такий бюджет. Там підтримали об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю в один пакет.

Загроза "шатдауну"

Шатдаун - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через відсутність нового бюджету. У цьому році США вже двічі вдалося уникнути "шатдауну".

Так, у вересні загроза призупинення роботи уряду була пов'язана з позицією ультраправих республіканців. Вони блокували ухвалення бюджетних законопроєктів на наступний рік через нібито "зайві" витрати. Зокрема, республіканці виступали проти додаткової допомоги Україні.