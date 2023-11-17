Суперечки про кордон у Конгресі США поставили під загрозу допомогу Україні, - Politico

У Конгресі США тривають суперечки про південний кордон та імміграційне законодавство. Вони ставлять під загрозу допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що американські законодавці з Республіканської партії виставили вимоги демократам щодо схвалення допомоги Україні. Мова йде про безпеку кордону.

Республіканці погрожують відмовитися від допомоги Україні, якщо демократи не погодяться посилити імміграційне законодавство США. Також серед вимог - відновлення частини стіни на кордоні між США та Мексикою, скорочення кількості осіб, що отримують "гуманітарний пароль" для в'їзду в США, та ускладнення правил отримання притулку для мігрантів.

Демократи своєю чергою відмовляються підтримати такі вимоги. У Білому домі теж розкритикували пропозиції приєднати питання фінансування допомоги Україні до безпеки американського кордону.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон цього тижня наголосив, що підтримує зв'язок фінансування України з безпекою кордону. А деякі консерватори вважають, що навіть міграційної угоди не вистачить, щоб ухвалити допомогу Україні.

Politico вважає, що Україна стала своєрідною заручницею 30-річної суперечки республіканців та демократів про кордон. У Сенаті США побоюються, що це може сильно затягнути питання фінансування допомоги Україні.

Що передувало

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо. Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість з цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Після довгих суперечок у США схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Сьогодні Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".