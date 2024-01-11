Білий дім підтримав конфіскацію активів РФ для передачі Україні. Конгрес розгляне законопроєкт

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У меморандумі ради національної безпеки Комітету Сенату з міжнародних відносин (NSC) йдеться, що законопроект надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України.

Зазначається, що Білий дім хоче узгодити цей крок із союзниками з "Великої сімки" (G7), зокрема в Європі, де зберігається близько 200 млрд доларів заморожених активів РФ.

"Разом з нашими партнерами з G-7 ми вивчаємо всі варіанти, які відповідають нашим відповідним правовим системам і міжнародному праву, щоб допомогти Україні отримати компенсацію від Росії", - йдеться в заяві Держдепу США.

Авторами "закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" є конгресмени Джим Ріш та Шелдон Вайтхаус .

"У Сенаті існує широка двопартійна згода з цього приводу. Після року переговорів комітету настав час розглянути це законодавство", - сказав Ріш.

Стверджується, що демократи і республіканці в комітеті розходяться в двох ключових частинах законопроекту. Запропонований закон вимагає від Байдена координації з G-7 для арешту активів, але не потребує їх схвалення, що, може дозволити США вжити заходів в односторонньому порядку.

Він також містить формулювання, спрямовані на те, щоб Росія не оскаржила конфіскацію в судах Сполучених Штатів, які можуть бути потенційно вразливими для конституційних викликів.

Згідно з записками, з якими ознайомилися ЗМІ, Білий дім спочатку неоднозначно поставився до введення вимоги G-7, але згодом наголосив на необхідності діяти разом із союзниками.

"Така вимога підвищить ймовірність того, що Європа (де розташована переважна більшість активів) захоче піти на цей крок, враховуючи їхнє занепокоєння, що вжиття таких дій у контексті РФ може збільшити ймовірність того, що ми конфіскуємо активи в інших країнах", – йдеться в одному із звітів NSC.

Передача Україні російських активів

Після початку повномасштабної війни Росії проти України країни Заходу заморозили активи окупантів.

Раніше стало відомо, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення Росії до України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 3 січня повідомляв, що наші партнери наблизилися до вирішення цього питання.

"Вже є перші прецеденти змін до законодавства, які передбачають механізми передачі коштів. Поки що важливо це звести в єдину чітку систему, до якої будуть залучені країни ЄС та G7", - сказав він.