Сенат США може схвалити додаткову допомогу Україні у січні, - Кірбі

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) сподіваються, що Сенат схвалить пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джона Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

За словами американського чиновника, Білий дім досяг на переговорах із представниками Республіканської партії прогресу у питанні боротьби з міграцією на кордоні з Мексикою, що дозволить розблокувати ухвалення нового фінансування для України.

"Було досягнуто деякого прогресу, я не забігатиму вперед, але нам доведеться подивитися розвиток подій", - сказав він.

Також Кірбі звернув увагу, що влада США планує надати Україні ще один пакет військової допомоги наприкінці грудня, після чого Білий дім більше не матиме повноважень на поповнення запасів без прийняття Конгресом рішення про виділення додаткового фінансування.

У цьому контексті він наголосив на важливості голосування в Сенаті по цьому питанні "якнайшвидше".

Кірбі припустив, що ухвалення відповідного рішення американськими законодавцями "відбудеться приблизно в січні".

Питання фіндопомоги США для України

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо. Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Після довгих дискусій та суперечок у Штатах було схвалено новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги України та Ізраїлю. Американський президент Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".

Зазначимо також, що у США точаться суперечки щодо посилення кордону з Мексикою. Республіканці вимагали ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що США не нададуть нашій державі, а фінансування допомоги буде прийнято.

Додамо, що 20 грудня лідери Сенату США зробили заяву про допомогу Україні та висловили думку, що фінансування не зможуть прийняти до кінця 2023 року.